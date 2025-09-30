Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Π.Ο.ΑΞΙ.Α.: Υιοθετούνται προτάσεις μας στο αναμορφωμένο μισθολόγιο μετά τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών

Κοινή ανακοίνωση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. & Π.Ο.ΑΞΙ.Α.:

Με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.κ. Θάνο ΠΕΤΡΑΛΙΑ, συναντήθηκαν οι Ομοσπονδίες μας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας όσον αφορά στις προωθούμενες βελτιωτικές νομοθετικές ρυθμίσεις του ισχύοντος μισθολογίου, όπως αυτές ανακοινώθηκαν μετά την πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας μας στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.

Σε συνέχεια των όσων ήδη έχουμε δημοσίως τονίσει με την κοινή ανακοίνωσή μας (υπ’αριθμ.500/1/41) ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι εκ μέρους του κ. Υφυπουργού υπήρξε άμεσο ενδιαφέρον για ενημερωτική συνάντηση ούτως ώστε να σχηματίσει προσωπικά και ο ίδιος σαφή εικόνα για τις ενστάσεις μας και κυρίως για τις προτάσεις μας.

Κατά τη συνάντηση, αφού τονίσαμε ότι είναι καλοδεχούμενη κάθε τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων εφόσον αυτή ενισχύει το μισθό του αστυνομικού, παρατηρήσαμε ότι:

α) Το κόστος των αυξήσεων, ως διαθέσιμο κονδύλι στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας, καθόσον απέχει αρκετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ δεν επέρχεται πλήρης εναρμόνιση με το πνεύμα και το γράμμα του νόμου για ενιαίο και αδιαίρετο μισθολόγιο όλων των ενστόλων.

γ) Είναι ορατές οι μισθολογικές διαφορές στις διαβαθμίσεις μεταξύ των κατηγοριών του μισθολογίου, τόσο στην κατηγορία Β’, όπου οι αποδοχές τους επιβάλλεται να είναι εφάμιλλες των υπηρεσιακών προσόντων και των βαθμολογικών καθηκόντων του προσωπικού, όσο και στην κατηγορία Γ΄, όπου πρέπει και εκεί να ακολουθείται η μέση αύξηση με δίκαιο τρόπο.

δ) Πέραν της αύξησης του ενιαίου επιδόματος «θέσης ευθύνης», θεσπίζεται νέο επίδομα «διοίκησης» Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο δεν προβλέπεται για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ωσάν αυτά να μην ασκούν διοίκηση.

ε) Δεν προβλέπεται αύξηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών και γι’ αυτό ζητάμε ρύθμιση που να ισχύει, όπως στις Ένοπλες Δυνάμεις.

στ) Επιβάλλεται η επέκταση του επιδόματος «παραμεθορίου» των 130 ευρώ στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες και όπως ισχύει στις Ένοπλες Δυνάμεις βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου (θέσεις προκάλυψης).

ζ) Να αυξηθεί το επίδομα της ΕΚΑΜ, όπως ισχύει για το ΤΕΕΜ.

Από την πλευρά του ο κ. Υφυπουργός μας διευκρίνισε ότι:

1. Επίδομα διοίκησης θα χορηγηθεί και στα Σώματα Ασφαλείας.

2. Στη Β’ Κατηγορία και συγκεκριμένα στο βαθμό του Υ/Β’, εκεί όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αδικία με βάση τους σταθμισμένους μέσους όρους των αυξήσεων, θα γίνει διόρθωση στον συντελεστή προσαύξησης από 1,07 σε 1,08.

3. Θα εισαχθεί νέο επίδομα για τους υπηρετούντες στην ΕΚΑΜ, το οποίο θα ανέρχεται στο 50% του επιδόματος των υπηρετούντων στο ΤΕΕΜ, έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία στις αποδοχές των εν λόγω στελεχών.

4. Θα υπάρξει επέκταση του επιδόματος «παραμεθορίου» των 130 ευρώ και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και

5. Με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων παρατηρούνται αρνητικές μεταβολές σε μεμονωμένες περιπτώσεις στελεχών, οφειλόμενες στη λάθος δομή του υφιστάμενου μισθολογίου, μη δυνάμενες να αλλαχθούν στο νέο και γι΄αυτό έχει προβλεφθεί ρύθμιση «προσωπικής διαφοράς» που θα καλύπτει ολόκληρη την απώλεια, ώστε να μην ζημιώνεται κανένας ούτε ένα ευρώ.

Ευελπιστούμε ότι, μετά τη γόνιμη ενημέρωση και τις διαβεβαιώσεις του κ. Υφυπουργού κατά τη συνάντησή μας, οι προτάσεις μας θα αποτυπωθούν ως νομοθετικές ρυθμίσεις πλέον, ώστε να υπάρξει η στοιχειώδης ανακούφιση του αστυνομικού προσωπικού σε μια περίοδο που δοκιμάζεται καθημερινά, πολλαπλώς, προκειμένου να ανταποκριθεί αυτό στα καθήκοντά του κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει και έχει ορκιστεί να υπηρετεί.

Τέλος, ως Ομοσπονδίες, εργαζόμαστε για να υπάρξει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, προσπαθώντας να εκμηδενίσουμε κάθε αρνητική οικονομική επίπτωση των αδικιών και των στρεβλώσεων που έχουμε ήδη εντοπίσει. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας μέχρι τη δικαίωση όλων των συναδέλφων μας, χωρίς εφησυχασμούς, πόσο μάλλον πανηγυρισμούς, διότι έχουμε πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που μας βαρύνει.

Με συνδικαλιστική ετοιμότητα και ενότητα συνεχίζουμε!

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

O Πρόεδρος

ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος