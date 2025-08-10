Συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, στην Πτολεμαΐδα, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Συνελήφθη χθες (09-08-2025) τις μεσημβρινές ώρες στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας 39χρονος ημεδαπός, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, χθες τις πρωινές ώρες 63χρονος ημεδαπός, κατήγγειλε ότι άγνωστοι, αφαίρεσαν από κτήμα ιδιοκτησίας του, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, -4- μη λειτουργικές μπαταρίες από γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ) και -2- διπλές πόρτες αλουμινίου.

Σε αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου, τα οποία αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση των στοιχείων των αγνώστων που τέλεσαν την ανωτέρω κλοπή.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 39χρονου, θα υποβληθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.