Συνελήφθη 38χρονος υπήκοος Τουρκίας διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της INTERPOL

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες προχθες, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 38χρονος υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της INTERPOL.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο ανωτέρω έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.