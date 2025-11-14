Συνελήφθη 38χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 5-11-2025 στην περιοχή της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 38χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων -διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του κατηγορουμένου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην κατοχή και την οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -11- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -54,4- γραμμ. κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.