Συνελήφθη 36χρονος, έπειτα από τον εντοπισμό ναρκωτικών και πιστολιού κρότου

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης συνέλαβαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης 36χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών, παράβαση του Νόμου περί όπλων, υπεξαίρεση και παράβαση της Νομοθεσίας περί σχέσης κράτους πολίτη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης έπειτα από τον εντοπισμό φυσιγγίου σε παιγνιομηχάνημα χώρου διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, το οποίο προέκυψε ότι εναποτέθηκε από τον 36χρονο, διενεργήθηκαν έρευνες στην οικία του πρωινές ώρες προχθες (10-11-2025) στη Θέρμη, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, καθώς και σε αυτοκίνητο που είχε μισθώσει, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Διαβατήριο αλλοδαπών Αρχών, την απώλεια του οποίου δήλωσε ψευδώς ο δράστης το Φεβρουάριο του 2022 σε έτερη αστυνομική Υπηρεσία,

(8) συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (165,03) γραμμαρίων,

(1) πιστόλι κρότου με μια γεμιστήρα και

(46) ναρκωτικά δισκία.

Για το εν λόγω όχημα, εκκρεμεί έγκληση για υπεξαίρεση από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, καθώς δεν το επέστρεψε ως είχε υποχρέωση, την 05-11-2025.

Επιπλέον, στην κατοχή του 36χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(3) συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους (12,49) γραμμαρίων τις οποίες προσπάθησε να απορρίψει,

(1) συσκευασία κάνναβης συνολικού βάρους (0,95) γραμμαρίων,

(1) κινητό τηλέφωνο και

(1) φορητή συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (usb).

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.