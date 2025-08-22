Συνελήφθη 33χρονος… με το πόδι κολλημένο στο γκάζι – 198 χλμ./ώρα στην Αθηνών – Λαμίας!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας το απόγευμα της Τετάρτης, όταν το ραντάρ «κλείδωσε» πολυτελές Mercedes ML 350 να… “σκίζει” την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με 198 χιλιόμετρα την ώρα!!!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, ο 33χρονος Έλληνας οδηγός θεάθηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αγνοώντας επιδεικτικά τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου, αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αποσκοπεί στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την υπόθεση χειρίστηκε ο ίδιος ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας. Μαζί του βρέθηκαν έμπειρος αξιωματικός, καθώς και ένας άνδρας και μία γυναίκα αστυνομικός, εξασφαλίζοντας την ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος.

Διαβάστε επίσης

Το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.

Υπερβολική ταχύτητα

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 km/h, του επιβάλλεται πρόστιμο 700€ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης -δίπλωμα- για 60 ημέρες. Στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.

Αν ο οδηγός κινηθεί με ταχύτητα πάνω από 200 km/h ή συμμετέχει σε παράνομους αγώνες (κόντρες), το πρόστιμο είναι 2.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος.

Η 1η υποτροπή επιφέρει 4.000€ πρόστιμο και 2 χρόνια αφαίρεση, ενώ η 2η φτάνει στα 8.000€ και 4 χρόνια χωρίς δίπλωμα.