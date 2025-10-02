Συνελήφθη 32χρονος στην Κοζάνη, για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη στις 29-09-2025 βραδινές ώρες στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 32χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της κατοχής ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 32χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν –3,2– γραμμάρια κοκαΐνης και –26,9– γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε προχθες (30-09-2025) τις πρωινές ώρες, στην οικία του 32χρονου στην Κοζάνη, από τους προαναφερόμενους αστυνόμους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους –2,7-γραμμαρίων.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.