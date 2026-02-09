Συνελήφθη 30χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου

Συνελήφθη, στις 06.02.2026 στο Ηράκλειο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 30χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, στις 06.02.2026 το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκε ο ημεδαπός και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

-2- κιλά και 423 γραμμάρια κάνναβης

-10- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης

-1- σκηνή εσωτερικού χώρου υδροπονικής καλλιέργειας με πλήρη ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ((Led φωτιστικά, λάμπες θερμότητας, υγρόμετρα, τροφοδοτικά, μετασχηματιστές κ.α.)

15 ml. έλαιο κάνναβης

σπόροι κάνναβης και

διάφορα είδη καλλιέργειας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.