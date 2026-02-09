Σύλληψη 2 ατόμων για κατοχή ναρκωτικών στην Κέρκυρα

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, βραδινές ώρες στις 6 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στην Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις κατοχής μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, συνελήφθησαν:
- στην πρώτη περίπτωση από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), 44χρονος ημεδαπός και
- στη δεύτερη περίπτωση από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 23χρονος ημεδαπός.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.