PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σύλληψη 2 ατόμων για κατοχή ναρκωτικών στην Κέρκυρα

οπκε
19:44 | 09/02/2026

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, βραδινές ώρες στις 6 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στην Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις κατοχής μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, συνελήφθησαν:

  • στην πρώτη περίπτωση από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), 44χρονος ημεδαπός και
  • στη δεύτερη περίπτωση από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 23χρονος ημεδαπός.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis