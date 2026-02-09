Σύλληψη 2 ατόμων για κατοχή ναρκωτικών στην Κέρκυρα

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, βραδινές ώρες στις 6 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στην Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις κατοχής μικροποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης, συνελήφθησαν:

στην πρώτη περίπτωση από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), 44χρονος ημεδαπός και

στη δεύτερη περίπτωση από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 23χρονος ημεδαπός.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.