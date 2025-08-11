Συνελήφθη 29χρονος – Βρέθηκε με ναρκωτικά, εξαρτήματα όπλου και συσκευές παρακολούθησης

Συνελήφθη, προχθες (09.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Σφακίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, που περιήλθαν στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία και σε έτερο χώρο που χρησιμοποιούσε ο ημεδαπός.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

– 32- γραμμάρια κάνναβης

-2- συσκευές παρακολούθησης (gps tracking)

Εξαρτήματα όπλου

-3- κινητά τηλέφωνα και μπρελόκ με κλειδιά.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.