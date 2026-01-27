Συνελήφθη 29χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω

Συνελήφθη προχθες (Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026) στην Κω, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, 29χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, διάθεση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, προχθες το μεσημέρι έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και επισταμένη έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον 29χρονο, ακολούθησε έρευνα σε κατοικίες και χώρους που χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων:

Κοκαΐνη, βάρους -2,6- γραμμαρίων μοιρασμένη σε -4- συσκευασίες

Το χρηματικό ποσό των -1.100- ευρώ

Πλήθος διάφανων συσκευασιών

Ζυγαριά ακριβείας

Κινητό τηλέφωνο

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης – διακίνησης των ναρκωτικών.