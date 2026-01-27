Ποιοι οδηγοί θα συλλαμβάνονται για τη χρήση γνωστού αξεσουάρ -Τι ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Με δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις αυστηρότατες ποινές που περιμένουν τους οδηγούς που κάνουν χρήση ενός ελεύθερου στο εμπόριο αξεσουάρ.

Σε ένα φαινόμενο που τείνει να αποτελέσει μία ακόμα μάστιγα των ελληνικών δρόμων και πρώτο το carandmotor ανέδειξε μέσα από δημοσιεύματά του αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Διαβάστε επίσης

Καλεσμένος στον ραδιοφωνικό σταθμό Σκάι 100,3, ο κ. Χρυσοχοΐδης κλήθηκε να σχολιάσει την κοινή, πλέον, πρακτική ορισμένων οδηγών να χρησιμοποιούν τους γνωστούς σε όλους «φάρους», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουν την κίνηση των… διακεκριμένων προσώπων που συνοδεύουν.

Κοινώς πρόκειται για τα «μαϊμού» περιπολικά των ελληνικών δρόμων, τα οποία φτάνουν ακόμα και στο σημείο να ρυθμίζουν την κυκλοφορία με τέτοιον τρόπο ώστε να απαλλάξουν τους VIP από το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στους δρόμους της πρωτεύουσας τις ώρες αιχμής.

Μολονότι οι «φάροι», οι οποίοι παραπέμπουν σε οχήματα των σωμάτων ασφαλείας, διατίθενται στο εμπόριο σε τιμές που ξεκινούν από τα 10 ευρώ, η χρήση τους είναι παράνομη και η πρακτική της καταπάτησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από ιδιώτες προς όφελος συγκεκριμένων προσώπων είναι άκρως επικίνδυνη.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα πρέπει να συλληφθούν και να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Πέρα από τις όποιες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που συνοδεύουν τις πρακτικές αυτές, όπως οι επικίνδυνοι ελιγμοί, η κίνηση στη Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη και η υπερβολική ταχύτητα, οι επίδοξοι τροχονόμοι με τα «μαϊμού» περιπολικά κινδυνεύουν να κατηγορηθούν και για αντιποίηση αρχής, αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο.

Ακόμα και στην περίπτωση, βέβαια, που ένα όχημα φέρει νομίμως έναν φάρο ή ένα παραπλήσιο σύστημα φωτισμού, η χρήση τους θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν δικαιολογείται από το κατεπείγον της αποστολής και όχι απλώς για να διευκολύνει την κίνηση λιγότερο ή περισσότερο σημαντικών προσώπων.

carandmotor.gr