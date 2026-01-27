Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου Ιεράπετρας προς τον Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου κ. Μιχαήλ Τσιριλάκη

"Αξιότιμε κύριε Ταξίαρχε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την προαγωγή σας στον βαθμό του Ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την παραμονή σας στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή Λασιθίου, μετά τις πρόσφατες κρίσεις.

Από την πλευρά μας ως Δήμος Ιεράπετρας προσβλέπουμε στη συνέχιση της αγαστής μας συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας και καλή δύναμη στα καθήκοντά σας".

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Εμμανουήλ Φραγκούλης