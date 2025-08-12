Συνελήφθη 29χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας

Συνελήφθη προχθές (10-08-2025) τις βραδινές ώρες σε περιοχή της Φλώρινας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας 29χρονος αλλοδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφερε παράνομα με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προς το εξωτερικό της χώρας, έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής του στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη, σε περιοχή της Φλώρινας και ο 28χρονος αλλοδαπός, για τα αδικήματα της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, της κατοχής ναρκωτικών και της απείθειας, ενώ συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του εκκρεμούσαν:

Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης -12- ετών και χρηματική ποινή -50.000- ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, καθώς και

σε συνολική ποινή κάθειρξης -12- ετών και χρηματική ποινή -50.000- ευρώ, Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο διατάσσει τη σύλληψή του, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, εντοπίστηκε από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς σε περιοχή της Φλώρινας, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον 29χρονο και συνεπιβάτη τον 28χρονο, να κινείται ύποπτα, πλησίον του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής-Φλώρινας.

Στη συνέχεια, ο 28χρονος αποβιβάστηκε από το προαναφερόμενο όχημα και κατευθύνθηκε πεζός, προς μη νομοθετημένο σημείο της Ελληνοαλβανικής μεθορίου, επιχειρώντας να εξέλθει παράνομα από το ελληνικό έδαφος, με προορισμό την Αλβανία και συνελήφθη.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. το ανωτέρω Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, -3- κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των -5.550- ευρώ, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας τρίφτης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ οι συλληφθέντες μαζί με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.