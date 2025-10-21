Συνελήφθη 28χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, συνελήφθη, χθες (20-10-2025) τις μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, 28χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εθνικού τελωνειακού κώδικα, καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην πόλη της Κοζάνης και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Κοζάνης, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, στην οικία του 28χρονου ημεδαπού, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

τμήματα πήλινου αμφορέα,

-187- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-1- δισκίο «ECSTASY»,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-3- γυάλινα βάζα με υπολείμματα κάνναβης,

-338,8- γραμμάρια αδασμολόγητου καπνού, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φορολογικοί δασμοί,

-1- κινητό τηλέφωνο και

το χρηματικό ποσό των -1.150- ευρώ.

Ανωτέρω τμήματα αμφορέα έχουν αποσταλεί στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, ενώ η κατασχεθείσα ποσότητα καπνού έχει αποσταλεί στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί δασμοί.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.