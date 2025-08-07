Συνελήφθη 27χρονος μη νόμιμος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (Τρίτη 5 Αυγούστου 2025) στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 27χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή, νόθευση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράνομη παραμονή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον 27χρονο και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-229- γραμμάρια κοκαΐνης (μοιρασμένη σε 3 συσκευασίες)

-6- συσκευασίες φαρμακευτικού σκευάσματος (που χρησιμοποιείται για νόθευση)

-860- ευρώ

-2- κινητά

Ζυγαριά ακριβείας

Διαβάστε επίσης

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.