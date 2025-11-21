Συνελήφθη 25χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, συνελήφθη απογευματινές ώρες της 19-11-2025 στην Αθήνα, 25χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών-διακίνηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας αναφορικά με τη δράση του 25χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος στην οικία του, η οποία είχε τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-172,5- γραμμ. κάνναβης,

-42,4- γραμμ. κοκαΐνης και

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.