Ένωση Αστυνομικών Κιλκίς: Θα έπρεπε να ντρέπεστε! ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Θα έπρεπε να ντρέπεστε !

Μόλις πριν πέντε (5) ημέρες η Ένωση Αστυνομικών Κιλκίς κατήγγειλε δημόσια την έκθεση αστυνομικών σε σοβαρό κίνδυνο ζωής, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί από τις πλημμύρες στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων.

Σήμερα, πέντε ημέρες μετά, τα ίδια χάλια.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, ακινητοποιημένα οχήματα και αστυνομικοί εκτεθειμένοι, αναγκασμένοι να εκτελούν υπηρεσία σε απαράδεκτες συνθήκες, πληρώνοντας «ανυπαρξίες», ολιγοωρίες και εκτελώντας εντολές εντολοδόχων που παραμένουν ασφαλείς πίσω από γραφεία.

Λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες άφαντες !!

Αντιπροσωπεία της Ένωσης πραγματοποιεί αυτοψία στο σημείο αυτή την ώρα και δημοσιοποιούμε την πραγματική εικόνα.

Για να γνωρίζουν όλοι ποιος αδιαφορεί και ποιος εκτίθεται καθημερινά σε κίνδυνο.