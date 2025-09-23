Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός σε περιοχή της Καστοριάς για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού Καστοριάς, συνελήφθη χθες (22-09-2025) τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, 25χρονος αλλοδαπός, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος, χθες το απόγευμα συνεπλάκη, εξαιτίας προσωπικών διαφορών, σε επεισόδιο με 24χρονο ημεδαπό και 40χρονο αλλοδαπό, σε περιοχή της Καστοριάς και χρησιμοποιώντας μαχαίρι, τύπου σουγιά, τραυμάτισε αυτούς, στη κοιλιακή χώρα και στην παλάμη, αντίστοιχα, ενώ τραυματίσθηκε και ο ίδιος στα δάκτυλα των χεριών του.

Ακολούθως, οι προαναφερόμενοι μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και στη συνέχεια ο 24χρονος και ο 40χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Μετά από έρευνες των αστυνομικών βρέθηκε το ανωτέρω μαχαίρι, μήκους λάμας -7- εκατοστών, πλησίον του σημείου που έλαβε χώρα το περιστατικό και κατασχέθηκε.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.