Συνελήφθη 24χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση περιπολίες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με σκοπό την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 10-9-2025 από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, 24χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 10-9-2025 στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ο 24χρονος κατηγορούμενος προσέγγισε ημεδαπό και με τη χρήση βίας του αφαίρεσε αλυσίδα λαιμού.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε η αφαιρεθείσα αλυσίδα, η οποία αποδόθηκε στον κάτοχό της.

Ο κατηγορούμενος με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.