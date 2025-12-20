Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 11η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Ευβοίας - ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η 11η Εθελοντική Αιμοδοσία της Ένωσής μας, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Δ.Α. Εύβοιας, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Συνάδελφοι και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η προσφορά αίματος είναι πράξη ανθρωπιάς, ευθύνης και ζωής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Συμμετέχουμε – Προσφέρουμε – Σώζουμε ζωές
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Μάρκου
Ο Γ.Γ.
Αριστείδης Καψιώχας