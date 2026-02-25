Συνελήφθη 23χρονος για διαρρήξεις καταστημάτων

Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης οδήγησε στη σύλληψη 23χρονου ημεδαπού, ο οποίος ενέχεται σε διαρρήξεις καταστημάτων στις περιοχές Συκεών, Νεάπολης και Πολίχνης.

Ξημερώματα χτες (24-02-2026), κατελήφθη, επ’ αυτοφώρω, να έχει διαρρήξει κατάστημα ξηρών καρπών στην περιοχή των Συκεών, μαζί με συνεργό του ο οποίος αναζητείται, ενώ στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη, αναζήτησε διαφυγή μέσω ανελκυστήρα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μεταξύ καμπίνας και πλαϊνού τοιχώματος. Μετά τον απεγκλωβισμό του συνελήφθη και από την κατοχή του κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και μεταλλικός σταυρός αυτοκινήτου που χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της δράσης του.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο 23χρονος άντρας διέρρηξε, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, κατάστημα καφέ στην περιοχή της Πολίχνης, απ’ όπου αφαίρεσε χρηματικό ποσό και φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επιπρόσθετα, το ίδιο άτομο, ξημερώματα προχθες (23-02-2026), αφού παραβίασε την είσοδο καταστήματος καφέ-ψιλικών, στην περιοχή της Νεάπολης, αφαίρεσε από το εσωτερικό του καπνικά προϊόντα αξίας (3.000), περίπου, ευρώ.

Σε βάρος του συλληφθέντα, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν για συναφή αδικήματα, σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.