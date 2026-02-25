Συμπλοκή κρατουμένων μέσα σε Αστυνομική Υπηρεσία - Ένας τραυματίας

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο του ενός που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Θύμα είναι προσωρινά κρατούμενος για παραβάσεις του ΚΟΚ και ως δράστης φέρεται ποινικός κρατούμενος που είχε προσφάτως μεταχθεί στα κρατητήρια της ΕΛΑΣ στον Πύργο.

Διαβάστε επίσης

Για το περιστατικό, που θα μπορούσε αν δεν παρενέβαιναν οι αστυνομικοί να είχε πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, διερευνά τα αίτιά του το Αστυνομικό Τμήμα του Πύργου.

Πηγή: ertnews.gr