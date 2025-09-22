Συνελήφθη 22χρονος στην Κοζάνη, για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη προχθες (20-09-2025) τις απογευματινές ώρες στην Κοζάνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 22χρονος ημεδαπός, για κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί, προχθες (20-09-2025) τις απογευματινές ώρες εντόπισαν τον 22χρονο, στη πόλη της Κοζάνης, ο οποίος τους παρέδωσε, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, καθαρού βάρους -19,6- γραμμάριων.

Ακολούθως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 22χρονου στην Κοζάνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους -1,2-γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και λευκής σκόνης, η σύσταση της οποίας ερευνάται και

-2- κυτία με υπολείμματα κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.