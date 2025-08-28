Συνελήφθη 22χρονος μετά από επέμβαση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά 

Συνελήφθη 22χρονος στο πλαίσιο του αυτοφώρου, προχτες (26-8-2025) μετά από επέμβαση αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού και της Ο.Π.Κ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στην περιοχή του Κορυδαλλού, καθώς προκαλούσε σοβαρή διατάραξη της κοινής ησυχίας κατά τις βραδινές ώρες.

Από έρευνα στην ανωτέρω οικία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-2- ηχεία υψηλής ισχύος,

ηχόμπαρα,

-2- ισοσταθμιστές και

ενισχυτής.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε περιστατικά διατάραξης της κοινής ησυχίας και προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.