Συνελήφθη 21χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - ΒΙΝΤΕΟ

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες προχθες, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 21χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση του κατηγορούμενου στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, σε χώρο – «καβάτζα» και σε μοτοσυκλέτα – η οποία κατασχέθηκε-, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4- κιλά και -41- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-2- κιλά και -329- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

-40- γραμμάρια κοκαΐνης,

-28- φιαλίδια με ουσία υγρής μορφής,

ζυγαριά ακριβείας,

όχημα και

κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.