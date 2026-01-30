Επίλεκτες δυνάμεις ακινητοποιούν 48χρονο με βαρύ ποινικό παρελθόν - δείτε βίντεο

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Κινηματογραφικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου με αστραπιαίες κινήσεις «μπλόκαραν» ζευγάρι διαρρηκτών λίγο πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά. Μία επιχείρηση που είχε χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» λόγω του βεβαρημένου ποινικού παρελθόντος του 48χρονου συλληφθέντα, ο οποίος έχει απασχολήσει για ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, ενώ είχε τραυματιστεί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, με τον ίδιο να φέρει πάνω του χειροβομβίδα.

Ο 48χρονος επρόκειτο να αναχωρήσει με την 41χρονη φίλη του με το πλοίο της γραμμής, με ένα λευκό Fiat Panda που είχαν μισθώσει στα μέσα Ιανουαρίου από τον Πειραιά και έπρεπε να το παραδώσουν στις 29 του μηνός. Στον 48χρονο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί σχετικά πρόσφατα από τις φυλακές Κορυδαλλού μετά από έκτιση πολυετούς κάθειρξης, αποδίδονται από την Ασφάλεια Ηρακλείου 14 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών με τη μέθοδο της θραύσης του ομφαλού σε σπίτια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Κάποιες ήταν «κάβα» από το καλοκαίρι του 2025, όμως με τις νέες διαρρήξεις των τελευταίων ημερών, η εξιχνίαση ήρθε και «κούμπωσε». Το modus operandi σε συνδυασμό με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, οδήγησε τους αστυνομικούς της Ασφάλειας στην ταυτοποίηση του δράστη. Φυσικά το μισθωμένο όχημα ήταν επίσης κρίσιμο στοιχείο, αν και κατά την επιβίβαση του στο πλοίο της γραμμής για Ηράκλειο φέρεται να έδωσε αναληθή στοιχεία.

Την Τετάρτη το πρωί από την Ασφάλεια Ηρακλείου δόθηκε σήμα στην Ασφάλεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου καθώς ήταν βέβαιη η αναχώρηση του ζευγαριού δεδομένου ότι το ενοικιαζόμενο έπρεπε να παραδοθεί στις 29 του μηνός. Πράγματι, υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και υποδειγματική συνεργασία μεταξύ τους προκειμένου να συντονιστούν και να δράσουν καίρια και με ασφάλεια. Από την ΕΛ.ΑΣ στο λιμάνι μετέβησαν με διακριτικότητα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και της ΟΠΚΕ, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου στον σχεδιασμό συμμετείχαν στελέχη της Ασφάλειας, της Τροχαίας ενώ στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν στελέχη της επίλεκτης ομάδας Ειδικών Αποστολών.

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης και ενώ η επιβίβαση των οχημάτων δεν είχε ξεκινήσει ακόμα, ο 48χρονος εμφανίστηκε στο λιμάνι με την φίλη του και το λευκό φιατ. Στο αποκαλυπτικό βίντεο που προβάλλει το Cretalive.gr βλέπουμε τον 48χρονο εκτός οχήματος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τότε, ακριβώς, τον αιφνιδιάζουν τα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών. Με ταχύτατες κινήσεις και προτεταμένα τα όπλα, τον ρίχνουν κάτω και τον ακινητοποιούν. Όλα τελειώνουν σε 8 δευτερόλεπτα.

Το ενοικιαζόμενο βρέθηκε «φορτωμένο», όπως είναι γνωστό. Εκτός από χρήματα, περίπου 2.500 ευρώ, οι αστυνομικοί βρήκαν και κλεμμένα κοσμήματα, κάποια από τα οποία ήδη επιστράφηκαν σε παθόντες. Εκτιμάται ότι συνολικά το παράνομο περιουσιακό όφελος από τα κλεμμένα ανέρχεται γύρω στις 50.000 ευρώ, ενώ συνολικά τα χρήματα που είχαν αρπάξει ξεπερνούν τις 11.500 ευρώ.

