Εξαφάνιση 14χρονου

Στις 29/01/2026 και ώρα περίπου 6:00 π.μ., εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη Αττικής, ο Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον), 14 ετών, με καταγωγή από την Αίγυπτο.Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 30/01/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοσαλάμ (επ) Αχμάντ (ον) έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν μπλε παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple