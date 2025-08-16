PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Συνελήφθη 21χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
17:59 | 16/08/2025

Συνελήφθη, στις 13-08-2025 στο οδικό δίκτυο Μύρινας – Μούδρου στη Λήμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας, ημεδαπός (21χρονος), κατηγορούμενος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στην παραπάνω περιοχή και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν σε χώρο του οχήματος και κατασχέθηκαν, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) βάρους -234- γραμμαρίων περίπου και ποσότητα κοκαΐνης βάρους -11- γραμμαρίων περίπου.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, ο δράστης κατείχε και μετέφερε τις παραπάνω ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
