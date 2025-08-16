Συνελήφθη 21χρονος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας

Συνελήφθη, στις 13-08-2025 στο οδικό δίκτυο Μύρινας – Μούδρου στη Λήμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μύρινας, ημεδαπός (21χρονος), κατηγορούμενος για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στην παραπάνω περιοχή και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου βρέθηκαν σε χώρο του οχήματος και κατασχέθηκαν, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) βάρους -234- γραμμαρίων περίπου και ποσότητα κοκαΐνης βάρους -11- γραμμαρίων περίπου.

Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης προέκυψε ότι, ο δράστης κατείχε και μετέφερε τις παραπάνω ναρκωτικές ουσίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας.