Συνελήφθη 19χρονος αλλοδαπός που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 24-11-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 19χρονος αλλοδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών-διακίνηση.

Μετά από διερεύνηση πληροφορίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αναφορικά με τη δράση του 19χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, και αφού αυτό τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-9- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -347,8- γραμμ. κάνναβης,

-12- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -659,3- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα κοκαΐνης και

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.