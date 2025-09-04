Συνελήφθη 17χρονος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά - Ομολόγησε στους αστυνομικούς

Συνελήφθη 17χρονος για την υπόθεση αρπαγής βρέφους στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, όπως και την αρπαγή βρέφους από γυναίκα Ρομά σε σουπερ μάρκετ της Ομόνοιας, το οποίο βρέθηκε σε κάδο στον Άλιμο, τον περασμένο Μάϊο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος αιτιολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς λέγοντας ότι το έκανε γιατί είχε πρόβλημα με τους Ρομά.

Ο 17χρονος κατηγορείται ότι άρπαξε μωρό 30 ημερών από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη το βράδυ της Τετάρτης (3/9). Το μωράκι εντόπισε συγκεκριμένα μέσα σε πάρκο μια 55χρονη γυναίκα από την Αλβανία.

