Συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας με τον Βουλευτή Ν. Ηλείας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο

Στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών της, αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ένωσης Δικαστικής Αστυνομίας πραγματοποίησε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου συνάντηση με τον Βουλευτή Νομού Ηλείας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναδείχθηκε ως πρωτεύον και κρίσιμο ζήτημα το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας, το οποίο τέθηκε με ιδιαίτερη έμφαση, ενώ ακολούθησε συζήτηση επί του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Σώματος και της αναγκαιότητας περαιτέρω θεσμικής του ενίσχυσης.

Ο κ. Νικολακόπουλος αναγνώρισε τη σοβαρότητα των αιτημάτων και τη σημασία τους, εκφράζοντας τη διάθεσή του να συμβάλει, στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του αρμοδιοτήτων, στην προώθηση των σχετικών ζητημάτων. Από την πλευρά της, η Π.Ε.Δ.Α. ευχαρίστησε τον Βουλευτή για τη θεσμική προσέγγιση, την προσοχή που επέδειξε και τη διάθεση ουσιαστικού διαλόγου.

Η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας και ο Πρόεδρός της θα συνεχίσουν με συνέπεια, υπευθυνότητα και θεσμική προσήλωση τις παρεμβάσεις και τις δράσεις τους, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ουσιαστική αναβάθμιση της Δικαστικής Αστυνομίας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Π.Ε.Δ.Α