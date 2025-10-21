Συνελήφθη 1 άτομο για εμπορία ανθρώπων

Συνελήφθη έπειτα από καταγγελία, προχθες (19.10.2025) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Μονεμβασίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βοιών, 34χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία 27χρονου αλλοδαπού, ο ανωτέρω τον παρακρατούσε παράνομα προκειμένου να τον εξαναγκάσει σε αγροτικές εργασίες.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 34χρονος αλλοδαπός με απειλές, εξανάγκαζε σε εργασία χωρίς να τους αποδίδει το αντίτιμο της εργασίας τους και σε ακόμα -3- αλλοδαπούς ηλικίας 20, 26 και 29 ετών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Βοιών, προκειμένου ταυτοποιηθούν τυχόν άγνωστοι συνεργοί.