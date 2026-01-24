Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ: Aντιστράτηγος ο Νίκος Σπυριδάκης και το …ταξίδι συνεχίζεται για τον εμπειρότατο αξιωματικό

Με το βαθμό του αντιστράτηγου θα συνεχίσει στην ΕΛ.ΑΣ το υπηρεσιακό του ταξίδι ο μέχρι πρότινος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης.

Μία προαγωγή (συμπτωματικά ήρθε ανήμερα των γενεθλίων του) που αναμφίβολα συνιστά αναγνώριση και επιβράβευση της πολυετούς πορείας του στην Αστυνομία. Μίας πορείας πλούσιας από εμπειρίες, γνώση, συγκινήσεις, ανατροπές, δυσκολίες, απογοητεύσεις αλλά και χαρές.

Διαβάστε επίσης

Με την προαγωγή του χρειάστηκε να αναχωρήσει εκτάκτως από την Κρήτη και να μεταβεί στην Αθήνα λόγω των κρίσεων στους επόμενους βαθμούς και ήταν μία αναχώρηση που συνοδεύτηκε με ανάμεικτα συναισθήματα.

Για τα περισσότερα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη η εξέλιξη αυτή ήταν η αναμενόμενη.

Όπως λένε, ο αντιστράτηγος είναι ένας αξιωματικός αφοσιωμένος στην Αστυνομία. Όχι, όμως, με τυπολατρικά χαρακτηριστικά, ούτε με επικοινωνιακούς όρους.

Αγαπά την Αστυνομία που στέκεται όρθια, πορεύεται με αξιοπρέπεια, προσφέρει στην κοινωνία, δεν χαρίζεται, δεν ευτελίζεται αλλά και δεν εξευτελίζει.

Ένας αξιωματικός που η παρουσία του αποτελούσε, όπως παραδέχονται και οι ίδιοι οι συνάδελφοι του, «ανάχωμα» για πολλά «κακώς κείμενα» στην Κρήτη.

cretalive.gr