ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Π Ρ Ο Σ: 1.- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

2.- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Κ Ο Ι Ν: 1.- Βουλευτές Νομού Σερρών.

2.- Μέλη μας.

ΘΕΜΑ: ″Ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών με Αστυνομικό Προσωπικό στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2026″ .

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ελλείψεις σε αστυνομικό προσωπικό, καθώς και τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Νομού Σερρών, αιτείται την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2026.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών έχει αποδυναμωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων. Ειδικότερα, κατά την πενταετία 2021–2025 αποχώρησαν συνολικά 64 αστυνομικοί, χωρίς αντίστοιχη αναπλήρωση μέσω των τακτικών μεταθέσεων. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε υπέρμετρη επιβάρυνση του εναπομείναντος προσωπικού και σε σοβαρές δυσχέρειες στην κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Ο Νομός Σερρών, ως ο μεγαλύτερος της Κεντρικής Μακεδονίας και ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας, διαθέτει εκτεταμένο οδικό δίκτυο, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού, ενώ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη χερσαία πύλη εισόδου της χώρας στον Προμαχώνα. Η καθημερινή διέλευση μεγάλου αριθμού οχημάτων και ταξιδιωτών αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες αστυνόμευσης.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο επιβαρύνει δυσανάλογα τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών. Στον Νομό λειτουργούν δύο δομές φιλοξενίας μεταναστών, εκ των οποίων η μία έχει μετατραπεί σε Δομή Διοικητικής Κράτησης Μεταναστών, όπου από τον Ιούλιο του 2025 κρατείται μεγάλος αριθμός αλλοδαπών.

Το αστυνομικό προσωπικό της Δ.Α. Σερρών εκτελεί καθημερινά και σε μόνιμη βάση στη συγκεκριμένη δομή καθήκοντα διοίκησης, αξιωματικών υπηρεσίας, μεταγωγών, φύλαξης σε νοσοκομεία, διμοιρίας υποστήριξης και Ο.Π.Κ.Ε., ενώ η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη καλύπτεται από το Α.Τ. Σερρών και το Τ.Σ.Φ. Προμαχώνα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες.

Ουσιαστικά, έχει δημιουργηθεί μια νέα αστυνομική υπηρεσία στον Νομό, η οποία στελεχώθηκε με αστυνομικούς προερχόμενους από το εσωτερικό της Δ.Α. Σερρών, οι οποίοι απουσιάζουν από τις οργανικές τους θέσεις, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινή αστυνόμευση και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2025, οι Υπηρεσίες της Δ.Α. Σερρών (Επιτελείο, Τμήμα Αλλοδαπών της Υ.Δ.Ε.Ε. Σερρών, Τ.Σ.Φ. Προμαχώνα, Γραφείο Διαβατηρίων και επαρχιακά Αστυνομικά Τμήματα) διαχειρίστηκαν περισσότερους από 4.500 μετανάστες, στο πλαίσιο πλήθους διοικητικών και ποινικών διαδικασιών, γεγονός που έχει προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο εργασίας στο διαθέσιμο αστυνομικό δυναμικό.

Επιπλέον, στον Νομό λειτουργεί το δεύτερο σε δυναμικότητα κατάστημα κράτησης της χώρας, ενώ έχουν αναπτυχθεί νέες Υπηρεσίες (Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, Προστασία Ανηλίκων), με ταυτόχρονη αυξημένη πίεση στα Γραφεία Ταυτοτήτων. Η διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων υψηλού επιπέδου (Super League και Α1 Καλαθοσφαίρισης Γυναικών), καθώς και η ύπαρξη δύο μεγάλων καταυλισμών Ρομά, επιβαρύνουν περαιτέρω τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε την ουσιαστική ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών με αστυνομικό προσωπικό στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2026, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον Νομό Σερρών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος