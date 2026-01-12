Συνεχίζονται οι Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις - Η νέα Απόφαση

Το ΣΑΓΕ κατά την 5η Συνεδρίασή του έτους 2026, έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Πιτυκάκη Κωνσταντίνο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Σαρρή Στέφανο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Ρέτσα Ιωάννη ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο Σταυρουλάκη Γεώργιο ΠΝ

(5) Αρχιπλοίαρχο Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο ΠΝ

(6) Αρχιπλοίαρχο Σαράκη Ιωάννη ΠΝ

(7) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Τερπένου Σταύρο ΠΝ

(8) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Καπίρη Δημήτριο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Στρατογιάννη Ιωάννη ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Νούσια Γρηγόριο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γκουτζουρέλα Θεόδωρο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικολάου Νικόλαο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μουστρούφη Αργύριο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Σάσσαρη Πέτρο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Σιμιτζή Ευθύμιο

(6) Ταξίαρχο (Ι) Αμπουλέρη Στέφανο

(7) Ταξίαρχο (Ι) Καραμάνη Ιωάννη

(8) Ταξίαρχο (ΜΑ) Ζερβό Ξενοφώντα

(9) Ταξίαρχο (Ο) Σταθόπουλο Βενετσάνο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Μπουτουρίδη Εμμανουήλ

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καζαντζόγλου Αβραάμ

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μαραγκουδάκη Δημήτριο

3. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Ταξχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο