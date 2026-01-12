Ερχονται κρίσεις και στην ΕΛ.ΑΣ. - Τι αναμένεται να γίνει, οι αμετακίνητοι και ποιοι εκτιμάται ότι θα αλλάξουν

Τελική εβδομάδα για τις κρίσεις στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι η εβδομάδα η οποία ξεκινάει, με αξιωματικούς να βρίσκονται σε θέση αναμονής.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, ιδιαίτερα σημαντική είναι η αυριανή ημέρα όσον αφορά τις αποφάσεις που θα πάρουν οι αγρότες για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις τους, έτσι ώστε να προχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή και σε κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις.

Όσον αφορά στα ανώτατα κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., το επικρατέστερο σενάριο είναι να αποστρατευτούν δύο από τους αντιστράτηγους ενώ ανοιχτό παραμένει το σενάριο αποχώρησης και τρίτου.

Με δεδομένο ότι ο Αρχηγός του σώματος, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος -ο οποίος χαίρει της εκτίμησης του συνόλου των αστυνομικών- θα παραμείνει στην φυσική ηγεσία για έναν χρόνο ακόμα, με ενδιαφέρον αναμένεται τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, δηλαδή τον προϊσταμένου του επιτελείου, τον υπαρχηγό, τον γενικό επιθεωρητή βορείου Ελλάδος και τον γενικό επιθεωρητή νοτίου Ελλάδος.

Μια από τις κομβικότερες υπηρεσίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα ηνία της οποίας κινεί ένας από τους πλέον έμπειρους αξιωματικούς, ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, με μακρά πορεία σε κρίσιμες υπηρεσίες της Ασφάλειας, έχοντας εδώ και χρόνια την εμπιστοσύνη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, δεν φαίνεται να έχει μεταβολές.

Στο… «τιμόνι» σύμφωνα με πληροφορίες θα παραμείνει ο κ. Ντουίτσης.

Σημειώνεται πως, μέσα σε έναν χρόνο από την ίδρυση της ΔΑΟΕ, εξαρθρώθηκαν 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, σχηματίστηκε δικογραφία για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν.

Ως κύρια δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων, καταγράφεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, καθώς και η διάπραξη απατών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού, αλκοόλ καθώς και αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης. Σημαντικές επιτυχίες είχες και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Ιδιαίτερες μεταβολές δεν φαίνεται ότι θα προκύψουν ούτε στην διοίκηση της Αντιτρομοκρατικής, στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπως επίσης και στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κρίσιμο ωστόσο θεωρείται το ποσό βαθιά θα μπει το μαχαίρι στο κόκκαλο όσον αφορά τις κρίσεις σε επίπεδο υποστράτηγων και ταξίαρχων. Και αυτό γιατί ανάλογα με τις αποφάσεις που θα υπάρξουν, ίσως σημαντικές αλλαγές γίνουν στις διευθύνσεις και τις υποδιευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκεί όπου εκτιμάται ότι θα παραμείνει Αττικάρχης ο υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας.

Σημειώνεται πως σημαντικότατες ήταν οι επιτυχίες, όσον αφορά εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων, συλλήψεις κακοποιών, αλλά και στον τομέα της ανήλικης παραβατικότητας, που είχε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Ασφάλεια Αττικής), εκεί που για πρώτη φορά τοποθετήθηκε γυναίκα αξιωματικός, η Ταξίαρχος Ζάμπια Γύπαρη.

Πρόκειται για μια από τις έμπειρες αξιωματικούς, η οποία έχει υπηρετήσει ως διοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής και παλαιότερα σε αρκετά αστυνομικά τμήματα και τμήματα ασφαλείας.

Τέλος στη θέση του φαίνεται ότι θα παραμείνει και ο διοικητής των «Αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ.

Από τις αλλαγές που θα προκύψουν δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα καλυφθούν τα κενά που θα δημιουργηθούν στις γενικές διευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι αναμένεται να γίνει στην Κρήτη

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι αποφάσεις και για την Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της ηγεσίας του σώματος, Διευθυντής αστυνομίας Χανίων είχε αναλάβει ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, μετακινούμενος από την Ασφάλεια Αθηνών, σε μια προσπάθεια να μπει ένα τέλος στην έντονη παραβατικότητα που καταγραφόταν στα Χανιά.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν αυτή η τακτική, όσον αφορά την γενική περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, αλλά και τις τοπικές διευθύνσεις του νησιού, θα συνεχιστεί και με τις τωρινές κρίσεις και αν τελικά Γενικό Διεθυντή δούμε κάποιον …..μη Κρητικό.

