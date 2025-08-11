Συνεχίζονται οι επιχειρησιακές δράσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου

Στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, συνεχίζεται η πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που αποσκοπούν στην ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των επισκεπτών, αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Οι δράσεις αυτές οργανώνονται από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου, Χίου και Σάμου, υλοποιούνται από κλιμάκια ελέγχων που συγκροτούνται με τη συμμετοχή αστυνομικών από κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες, με απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό.

Κατά την τελευταία εβδομάδα (05-08-2025 έως 11-08-2025), διενεργήθηκαν εντατικοί έλεγχοι που αφορούν κυρίως στη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ.

Ως προς τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών:

Ελέχθησαν -138- επιχειρήσεις – καταστήματα.

Συνελήφθησαν -8- άτομα.

Βεβαιώθηκαν -12- παραβάσεις, σχετικές με τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις αφορούν:

Την 07-08-2025 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή της δυτικής Λέσβου, διαπιστώθηκε να έχουν τοποθετηθεί σε χώρο αιγιαλού, τραπεζοκαθίσματα της επιχείρησης, χωρίς να πληρούνται προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί – συνιδιοκτήτες του καταστήματος.

Την 08-08-2025 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Καλλονής στη Λέσβο, διαπιστώθηκε να έχει τοποθετηθεί σε χώρο πεζοδρομίου, εξοπλισμός της επιχείρησης, χωρίς να πληρούνται προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Συνελήφθη ημεδαπή – ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Την 08-08-2025 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Μυτιλήνη, διαπιστώθηκε να έχουν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο, όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση. Συνελήφθη ημεδαπός – ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ενώ κατά τον έλεγχο κατασχέθηκε ενισχυτής ήχου.

Προχθές (09-08-2025) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χίο, διαπιστώθηκε να έχουν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα, χωρίς τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, διαταράσσοντας και την ησυχία. Συνελήφθη αλλοδαπή – υπεύθυνη λειτουργίας του καταστήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Χθες (10-08-2025) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χίο, διαπιστώθηκε να έχουν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα, χωρίς τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Συνελήφθη ημεδαπός – υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Χθες (10-08-2025) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Μήθυμνας στη Λέσβο, διαπιστώθηκε να έχουν τοποθετηθεί σε χώρο οδοστρώματος, τραπεζοκαθίσματα της επιχείρησης, χωρίς να πληρούνται προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Συνελήφθη ημεδαπός – υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης.

Σήμερα (11-08-2025) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Χίο, διαπιστώθηκε να έχουν τεθεί σε λειτουργία μουσικά όργανα, χωρίς τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, με την ένταση της μουσικής να ξεπερνά το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο όπως διακριβώθηκε μετά από σχετική μέτρηση, διαταράσσοντας και την ησυχία. Συνελήφθη ημεδαπός – υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας και σε βάρος της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.