Συνελήφθη 47χρονος από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 10-12-2025, στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., 47χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 8-12-2025, ο 47χρονος εισήλθε μέσω της ταράτσας του κτιρίου σε γραφεία Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφού εντόπισε τα κλειδιά των γραφείων του κτιρίου, αφαίρεσε από τα γραφεία πλήθος ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπ, προτζέκτορες, πληκτρολόγια και οθόνες).

Διαβάστε επίσης

Ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι επέστρεψε το απόγευμα της 10-12-2025 προκειμένου να μεταφέρει τα υπόλοιπα κλοπιμαία, τα οποία είχε αποκρύψει σε ταράτσα και υπόγειο χώρο, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζωγράφου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και την οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

34- μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-7- λάπτοπ,

-5- προτζέκτορες,

-20- οθόνες,

-10- πληκτρολόγια και

πλήθος κλειδιών γραφείων.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.