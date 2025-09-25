Συνάντηση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου - ΦΩΤΟ

Η στενή συνεργασία ελληνικών και βρετανικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον Βρετανό Πρέσβη στην Ελλάδα, Matthew Lodge, παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρατήγου, Δημητρίου Μάλλιου.

Στη διάρκεια της συνάντησης των αντιπροσωπειών των δύο χωρών συζητήθηκαν τα πολύ καλά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς όπως επεσήμανε ο κ. Υπουργός, στους 10 μήνες από τη σύστασή της έχουν εξαρθρωθεί 1.400 εγκληματικές ομάδες και έχουν προφυλακιστεί 500 άτομα. «Είμαι αποφασισμένος να ανοίξω ταυτόχρονες μάχες με όλα τα εγκληματικά δίκτυα και οργανώσεις και να τις κερδίσουμε όλες», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στον κ. Lodge.

Ο Βρετανός Πρέσβης συνεχάρη προσωπικά τον Επικεφαλής της Δ.Α.Ο.Ε. Υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση, όπως και όλους τους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης που ήταν παρόντες, σημειώνοντας πως «έχει γίνει μια αξιέπαινη δουλειά».

Επιπλέον, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, όπως επίσης και θέματα εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας και νομοθετικών ζητημάτων.

Παρευρέθηκαν επίσης, από την ελληνική πλευρά ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Υποστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, Ανώτεροι Αξιωματικοί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως και ο εποπτεύων εισαγγελέας της Δ.Α.Ο.Ε.. Ενώ, από τη βρετανική πλευρά συμμετείχε ο Επικεφαλής του Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, Richard Calver, όπως και άλλοι Ανώτατοι Αξιωματικοί βρετανικών αστυνομικών Υπηρεσιών.