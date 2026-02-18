Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη 22χρονος αλλοδαπός που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, πρωινές ώρες της 16-2-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 22χρονος αλλοδαπός που διακινούσε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για πλαστογραφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα έκριναν ύποπτο πεζό άνδρα και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -4- πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στη συνέχεια σε έρευνα της οικίας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-200- ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας,

εκτυπωτής,

μηχάνημα χάραξης καρτών με laser,

ηλεκτρονικός υπολογιστής και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.