Συνάντηση του Θαν. Καββαδά με τον Μιχ. Χρυσοχοΐδη για ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκάδας

Με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συναντήθηκε ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας, Θανάσης Καββαδάς, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδας, έπειτα και από τη συνάντηση του Βουλευτή με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας.

Ο Βουλευτής επανέλαβε την ανάγκη στελέχωσης της Α.Δ. Λευκάδας με περισσότερο μόνιμο προσωπικό, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων και αποσπάσεων καθώς και η απασχόληση του προσωπικού σε νέες υπηρεσιακές ανάγκες, έχουν ως αποτέλεσμα η αστυνομική δύναμη να μην επαρκεί για τις ανάγκες ασφάλειας του νησιού.

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδας θα ενισχυθεί, ενώ απάντησε θετικά στην πρόσκληση του Βουλευτή να παραστεί στα εγκαίνια του Αστυνομικού Τμήματος Ελλομένου στο Βλυχό, στο οποίο ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα εκτεταμένες εργασίες συνολικής αξίας περίπου 250.000 ευρώ με χρηματοδότηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το Αστυνομικό Μέγαρο Λευκάδας, αυτήν τη στιγμή οι Κτιριακές Υποδομές είναι στη διαδικασία του ελέγχου για κατακύρωση της σύμβασης και τον επόμενο μήνα θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί η σύμβαση και να ξεκινήσει το έργο.

Πηγή: kolivas.de