Συνάντηση του Βουλευτή Γρεβενών με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Δημήτρη Μάλλιο

Ο Βουλευτής Π.Ε. Γρεβενών κ. Θανάσης Σταυρόπουλος πραγματοποίησε σήμερα (9/09/2025) συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Δημήτρη Μάλλιο, κατά την οποία συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την αστυνομική παρουσία στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν:

· Η Σχολή Αστυφυλάκων Γρεβενών και η αναγκαιότητα ανέγερσης νέου κτηρίου που θα στεγάσει την προγραμματισμένη επέκτασή της.

· Θέματα που σχετίζονται με τις οργανικές θέσεις αστυνομικών στην περιοχή, με στόχο την καλύτερη στελέχωση και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

· Η λειτουργία και οι ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρεβενών.

Ο Βουλευτής Γρεβενών τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τον νομό η εύρυθμη λειτουργία της Σχολής Αστυφυλάκων, καθώς και η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν όχι μόνο τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Δημήτρης Μάλλιος εξέφρασε την κατανόηση και τη θετική διάθεση για την εξέταση των θεμάτων που τέθηκαν, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. να στηρίξει τις τοπικές ανάγκες.

