Συνάντηση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Frontex

Την 15η Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος–Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).

Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνοδευόμενος από Αξιωματικούς των αρμόδιων Διευθύνσεων του Αρχηγείου, συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού, κ. Hans Leijtens, με τον οποίο διεξήγαγε συνομιλίες επί επίκαιρων ζητημάτων που αφορούν στην επιτήρηση και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρεχόμενη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή του Οργανισμού προς την Ελλάδα στο πλαίσιο των μικτών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εξελίσσονται στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αμφότερες οι πλευρές επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Frontex, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρησιακών δράσεων με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις σύγχρονες μεταναστευτικές προκλήσεις.