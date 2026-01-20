Συνελήφθη 27χρονος άντρας που κατείχε ποσότητες ναρκωτικών

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συνέλαβαν 27χρονο άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Πρόκειται για ημεδαπό ο οποίος, βραδινές ώρες της 17-01-2026 σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, πέταξε κάτω από σταθμευμένο όχημα αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη, ενώ προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει της σύλληψης.

Στην κατοχή του, αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν συνολικά, και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, μανιταριών πιθανόν ψυχοτρόπων, κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 5.440 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.