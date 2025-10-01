Συνάντηση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας με την Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού της Ε.Ε.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, συναντήθηκε τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, με την Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού της Ε.Ε. για τη Συνεργασία στον Τομέα Επιβολής του Νόμου (EUROPOL), Catherine DeBolle. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομιών (EPCC), η οποία έλαβε χώρα στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στην έδρα του Οργανισμού, στη Χάγη, Ολλανδίας.

Η κα DeBolle υποδέχθηκε θερμά τον κ. Αρχηγό και ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με τις ελληνικές αστυνομικές Αρχές στην κοινή προσπάθεια καταπολέμησης του διεθνικού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Επισήμανε δε τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού εταίρου του Οργανισμού.

Διαβάστε επίσης

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στη Χώρα, με έμφαση στο φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης. Τόνισε ότι, παρά τη μείωση των ροών και την επιτυχή αντιμετώπιση από τις αρμόδιες Αρχές, παρατηρείται μετατόπιση πίεσης προς την Κρήτη, γεγονός που αντιμετωπίζεται με αποφασιστικότητα για τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κα DeBolle υπογράμμισε την επιχειρησιακή υποστήριξη που προσφέρει η EUROPOL μέσω αναλυτικών εκθέσεων και διασταυρώσεων πληροφοριών, οι οποίες ενισχύουν τις εθνικές έρευνες. Παρουσίασε, επίσης, την εικόνα των μεθόδων δράσης και τη διεθνική διάσταση των εγκληματικών δικτύων.

Ο κ. Αρχηγός ευχαρίστησε την EUROPOL για τη συνεχή και έγκαιρη υποστήριξη, καθώς και για τη συμβολή των αποσπασμένων αξιωματούχων (Guest Officers) στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στη διάθεση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων μέσω του Europol Tool Repository, τα οποία ήδη αξιοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη κρίσιμων εθνικών Υπηρεσιών. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία, ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, έχει επιτύχει σημαντικές εξιχνιάσεις και εξαρθρώσεις εγκληματικών δικτύων σε πολλαπλά πεδία δράσης.

Τέλος, ο κ. Αρχηγός αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας που αποδίδει η Ελληνική Αστυνομία με τον ιδιωτικό τομέα καθώς και με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και η Τμηματάρχης του Τμήματος EUROPOL της ΔΔΑΣ.