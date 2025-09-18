Συνάντηση της Δημάρχου Οιχαλίας με τον νέο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος

Συνάντηση με τη Δήμαρχο Γιώτα Γεωργακοπούλου, είχε ο νέος Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας, Νίκος Σινάπης, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του.

Ο κ. Σινάπης, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως Υποδιοικητής της Τροχαίας Καλαμάτας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη θερμή υποδοχή και ευχήθηκε καλή και δημιουργική συνεργασία με το Δήμο Οιχαλίας, με γνώμονα το καλό των δημοτών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή.

Η Δήμαρχος από την πλευρά της συνεχάρη τον νέο Διοικητή για την τοποθέτησή του, εκφράζοντας την πεποίθηση ό,τι η συνεργασία Δήμου και Αστυνομίας θα είναι στενή και αποτελεσματική, με στόχο την προστασία της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πηγή: messinialive.gr