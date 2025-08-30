Συνάντηση της Δημάρχου Οιχαλίας με τον απερχόμενο Διοικητή του Α.Τ.-Αναλαμβάνει Διοικητής στην Τροχαία Καλαμάτας

Τον απερχόμενο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας Νίκο Αντωνόπουλο ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητή της Τροχαίας Καλαμάτας επισκέφθηκε χτες, 29 Αυγούστου 2025 στο γραφείο του στο Μελιγαλά, η Δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Δήμαρχος τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και στην ασφάλεια της περιοχής και του απένειμε τιμητική πλακέτα ως ένδειξη αναγνώρισης στην προσφορά και το έργο του.

Διαβάστε επίσης

Η κα Γεωργακοπούλου, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και κάθε προσωπική και επαγγελματική πρόοδο, σημειώνοντας πως ο Δήμος Οιχαλίας συνεχίζει τη στενή συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές, με στόχο την προστασία και την ευημερία των πολιτών.

messinialive.gr