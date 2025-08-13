Συνάντηση Ν. Κρητικού με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας βρέθηκε την Τρίτη (12/8) ο βουλευτής Λακωνίας, Νεοκλής Κρητικός, όπου είχε εκτενή και ουσιαστική συζήτηση με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, για καίρια ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τις υπηρεσιακές ανάγκες της περιοχής.

Ο κ. Μάλλιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτελεσματική δραστηριοποίηση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, στην κατεύθυνση διαχείρισης της παραβατικότητας.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Κρητικός είχε την ευκαιρία να επαναφέρει αιτήματα που έχει ήδη θέσει επανειλημμένως προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, στάθηκε στο ζήτημα επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε την αναγκαιότητα σύστασης Γραφείου Διαβατηριακού Ελέγχου στο Αστυνομικό Τμήμα Βοιών, ώστε οι σχετικοί έλεγχοι –ιδίως σε αλλοδαπούς ναυτικούς φορτηγών πλοίων– να μην πραγματοποιούνται αποκλειστικά από το ΑΤ Γυθείου, το οποίο απέχει σημαντικά και προκαλεί καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.

Ο βουλευτής διευκρίνισε ότι το αίτημα αφορά ελέγχους που διενεργούνται σε «μη νομοθετημένο σημείο εισόδου», όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, και διευκρίνισε ότι «ο κ. Μάλλιος έχει στα χέρια του και την πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας για το ίδιο ζήτημα, που ομοίως προτείνει τη σύσταση Γραφείου Διαβατηριακού Ελέγχου εντός του ΑΤ Βοιών».

Πηγή: lakonikos.gr