Θλίψη για τον απρόσμενο χαμό Αστυνομικού

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον απρόσμενο χαμό του αγαπητού μας συναδέλφου Δ.Μ., ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα από παθολογικά αίτια.

Ο Δ.Μ. υπηρέτησε με ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση την Ελληνική Αστυνομία και υπήρξε πάντα πρόθυμος να σταθεί δίπλα στους συναδέλφους και την κοινωνία. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΞΥΔΙΑ Σταματία

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ